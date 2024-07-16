Около $3,5 млрд инвестиций вложит Катар в строительство двух газоперерабатывающих заводов на Кашагане

В рамках соглашения национальной компании QazaqGaz с катарской UCC Holding на Кашагане планируется построить два газоперерабатывающих завода. Как сообщил во вторник в ходе брифинг в правительстве председатель правления нацкомпании Санжар Жаркешов, объем инвестиций составляет около $3-3,5 млрд.

«Два проекта: первый ГПЗ на 1 млрд кубометров сейчас строится. Второй проект – это новый ГПЗ на 2,5 млрд кубометров на Кашагане. Оба проекта будут (реализованы – В.) совместно с катарскими инвесторами», - рассказал Жаркешов.

Он добавил, что по первому проекту – примерно $1 млрд инвестиций, по второму, по которому сейчас «ведутся изыскательные работы», – около $2-2,5 млрд. По его словам, первый ГПЗ планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, а второй – в 2028-2029 годах.

Отметим, что сроки строительства ГПЗ на Кашагане сдвигали несколько раз. В июле 2022 года занимавший тогда пост премьер-министра Алихан Смаилов сообщал о начале строительства ГПЗ мощностью 1,1 млрд кубометров газа. В Минэнерго планировали его запуск в 2024 году. Но в феврале 2023 года правительство заявляло о завершении строительства в 2025 году.

Как уточнил журналистам после брифинга Жаркешов, этот проект был в «частных руках», и инвестор сорвал сроки изначально. И итоге в рамках комиссии по демонополизации экономики ГПЗ вернули в собственность государства.

«Он был в частных руках, после этого комиссия по демонополизации признала, что есть коррупционные правонарушения, что нужно вернуть его государству. Таким образом, он оказался на балансе комитета госимущества, потом передали в “Самрук-Казына”, и потом – в QazaqGaz. И мы начали заниматься реанимацией этого проекта. Государство на себя взяло этот проблемный объект и пытается достроить его. Стране ГПЗ нужны», - заключил он.