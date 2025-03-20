Украина поддержала прекращение ударов по энергетической инфраструктуре России
Зеленский надеется на достижение мира в Украине в этом году
фото из аккаунта Владимира Зеленского в соцсети Х

Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду, что благодаря усилиям американской администрации мир в Украине может наступить уже в этом году.

«У меня был позитивный, очень содержательный и откровенный разговор с президентом США Дональдом Трампом. <…> Мы согласились, что Украина и США должны продолжать работать вместе, чтобы добиться реального прекращения войны и прочного мира. Мы верим, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским руководством прочный мир может быть достигнут в этом году», - написал Зеленский в соцсети Х.

Он также сообщил, что Украина поддержала предложение США о прекращении ударов по инфраструктуре России.

«Американская сторона также предложила безоговорочное прекращение огня на линии фронта, и Украина также приняла это предложение. Мы продолжим работать над тем, чтобы это произошло», - добавил Зеленский, полагая, что «такие шаги необходимы для создания возможности для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения в период прекращения огня».

По его информации, командам США и Украины поручено «решить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня». И украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни, чтобы продолжить координацию шагов по достижению мира.

«Мы поручили нашим советникам и представителям провести эту работу как можно быстрее. <…> На дальнейших встречах команды могут договориться обо всех необходимых аспектах продвижения к прочному миру и гарантиям безопасности», - уточнил Зеленский.

Также Зеленский и Трамп обсудили ситуацию в Курской области, затронули вопрос освобождения военнопленных и возвращения украинских детей, которые были захвачены российскими войсками, и состояние противовоздушной обороны Украины и возможность ее усиления для защиты жизней.

В беседе с журналистами после переговоров с Трампом Зеленский уточнил, что встреча представителей Украины и США в Саудовской Аравии может пройти «в пятницу, субботу или воскресенье».

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