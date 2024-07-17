В четырех регионах строительство домов для пострадавших от паводков отстает от графика, констатировал Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов на совещании по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры после паводков констатировал отставание от графика в четырех регионах Казахстана: низкие темпы строительства отмечаются в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской и Атырауской областях, отставание от графика идет на 15-25 дней.

Глава правительства поручил акимам мобилизовать людей и технику по каждому объекту, напомнив, что для исполнения поставленных президентом задач остается около 2,5 месяца.

«Надо ускорить темпы восстановительных работ. Все вопросы, связанные с поставкой строительных материалов, мобилизацией трудовых ресурсов и спецтехники на площадках нужно оперативно решать. Обо всех проблемах, влекущих отставание от графика, незамедлительно докладывать в центр», - сказал он.

Бектенов заверил, что в случае необходимости ресурсы будут перераспределены. При этом он потребовал не допускать нарушений строительных норм.

«Важно обеспечить соблюдение всех строительных норм и требований безопасности. Эти вопросы не должны вызывать обеспокоенность граждан. Акимы регионов несут персональную ответственность за качество домов», - подчеркнул премьер-министр.

Он поручил министерству промышленности и строительства жестко контролировать качество строительных работ. В связи с этим глава ведомства Канат Шарлапаев, а также вице-министры энергетики и транспорта основную часть рабочего времени будут находиться в регионах, непосредственно на строительных площадках до завершения всех работ.

В целом, по данным правительства, оперативно построены 200 новых домов в Северо-Казахстанской области и пять – в Павлодарской области. Еще 22 дома будут сданы в ближайшие дни в Костанайской области.

Напомним, что в Казахстане в результате паводков пострадало 19 342 объекта недвижимости (дома и дачи, являющиеся единственным жильем), 8 578 из них признаны не подлежащими восстановлению. На сегодня проводятся работы по строительству 2 578 домов и выкупу 6 тыс. объектов недвижимости.

На ремонт и реконструкцию местных дорог из резерва правительства выделено 22,7 млрд тенге, еще 7,5 млрд направлены на восстановление школ в пострадавших регионах до начала учебного года.