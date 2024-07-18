Адвокаты осужденных по делу о захвате аэропорта несогласны с отказом Верховного суда в пересмотре дела

Адвокаты осужденных по делу о захвате аэропорта во время Январских событий выразили несогласие с отказом Верховного суда в пересмотре дела их подзащитных. Они намерены добиваться пересмотра дальше.

«Мы в очередной раз пытаемся найти правосудие, уже в Верховном суде. Однако там посчитали, что нет оснований для пересмотра наши ходатайства в кассационном порядке», – заявил на пресс-конференции в четверг в Алматы Абзал Айдарханов, адвокат Каласа Нурпеисова.

По его словам, в ходе досудебного расследования и судебного следствия были допущены грубые нарушения. Айдарханов отметил, что в процессе судебного следствия свидетели по эпизоду «организация массовых беспорядков» заявили суду, что на них оказывалось морально-психологическое давление, в силу этого они оговорили подсудимых в обмен на послабление. Помимо прочего, сотрудники признанного потерпевшим учреждения «Казаэронавигация», в суде заявили о том, что к ним никто никакой силы не применял, а также никакой угрозы не было.

Как отметил Айдарханов, кассационная инстанция на предварительном слушании удовлетворила ходатайства только в части частного постановления в отношении адвокатов.

Шынкуат Байжанов, адвокат осужденных Нурлана Далибаева и Ермухамета Шилибаева, заявил, что все они надеялись на хороший исход.

«Мы сказали нашим подзащитным и их семьям о том, что у нас есть надежда, что они могут выйти по амнистии. Однако ничего такого не произошло. Приговор останется без изменений. За десять минут решили, что нет никакой оснований для пересмотра дела», – добавил он.

По его словам, они еще раз будут подавать кассационную жалобу. Он также отметил, что один из осужденных – Жан-Айдар Карменов не подавал жалобу.

Айнара Айдархан, защитница осужденной журналистки Айгерим Тлеужан, одним из главным факторов для пересмотра приговора называет нарушение презумпции невиновности генеральным прокурором Бериком Асыловым.

Генпрокурор в январе 2023 года, спустя год после событий, заявил о виновности обвиняемых по делу о захвате аэропорта. Это произошло до начала судебного процесса.

11 июля 2023 года суд Наурызбайского района Алматы приговорил обвиняемых по делу о захвате аэропорта к лишению свободы на сроки от 4 до 8 лет. Журналистку Айгерим Тлеужан суд приговорил к четырем годам лишения свободы, остальных − Каласа Нурпеисова, Нурлана Далибаева, Ермухамета Шилибаева и Жан-Айдара Карменова − к 8 годам лишения свободы каждого. 10 ноября 2023 года городской суд Алматы оставил в силе приговор суда Наурызбайского района.

Рассмотрение дела о захвате аэропорта Алматы началось в марте 2023 года. Подсудимых обвиняли по статье 272 Уголовного кодекса «Участие в массовых беспорядках». Некоторым из них были предъявлены обвинения в «нападении на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват», «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «грабеж». По версии следствия, Нурпеисов и Тлеужан «организовали массовые беспорядки» на территории и в здании аэропорта, после чего вместе с другими участниками якобы совершили нападение и захват зданий.