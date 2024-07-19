В Алматы вернут паспорта благоустройства территорий

В пятницу, 19 июля, в ходе внеочередной ХХІ сессии маслихата Алматы VIII созыва, депутаты утвердили новые правила благоустройства территории города. В частности, будут возвращены паспорта благоустройства, приостановленные более 10 лет назад.

Заместитель акима города Аскар Амрин отметил несколько важных аспектов вводимых правил, направленных на создание безопасной, удобной и экологически благоприятной городской среды. Он подчеркнул, что в первую очередь предусматривается обязанность организаторов массовых мероприятий после мероприятия «вернуть территории благоустроенный вид».

«С учетом большого количества концертов, фестивалей, ярмарок и других массовых мероприятий под открытым небом, это актуальная и востребованная мера для Алматы», - сказал он.

Кроме того, при обустройстве инфраструктуры закрепляется приоритет пешеходов, общественного и велосипедного транспорта, а также арычных систем. По данным акимата, эта норма разработана с учетом запроса со стороны общественности.

Также в рамках правил возобновляется применение паспортов благоустройства, которое было приостановлено с 2013 года. В документе будут закреплены требования к состоянию тротуаров, газонов, фасадов, а также оборудованию такими элементами, как урны, пандусы, перила, уличная мебель и т. д. Паспорт будет подписываться владельцем территории и акиматом района.

В акимате считают, что применение паспорта позволит улучшить контроль за состоянием территорий, включая объекты предпринимательства и частные владения.