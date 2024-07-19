Суперкомпьютер на треть освободит госслужащих Казахстана от работы

Суперкомпьютер, который разрабатывают в Казахстане, позволит анализировать информацию и быстрее ставить казахстанцам диагноз по результатам анализов, а также может заменить госслужащих, которые отвечают на обращения граждан, заявил в пятницу в ходе брифинга в службе Центральных коммуникаций генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари.

«Искусственный интеллект не заменит людей, но облегчит жизнь, да. В целом в системе госслужбы порядка 30% работы являются процессными, и их можно заменить в рамках трансформации машинами», - заявил Бигари.

Он добавил, что суперкомпьютер нужен для того, чтобы быстрее получать информацию. Например, в медучреждениях «не ждать месяц диагноз по снимкам легких», а получить «здесь и сейчас».

Кроме того, добавил Бигари, суперкомпьютер поможет в обработке обращений граждан на портале «е-Өтініш» и с камер «Сергек».

«Сегодня около 27-29 млн человек обращаются в рамках “е-Өтініш”. Чтобы это все обрабатывать более качественно, нужен суперкомпьютер, чтобы было быстрее», - пояснил генеральный директор центра.

По его словам, подобных инструментов для применения суперкомпьютера в Казахстане много, и все это «позволяет делать нашу жизнь легче и лучше».

Во вторник правительство Казахстана одобрило проект концепции по развитию искусственного интеллекта. Документ предусматривает увеличение в пять раз количества продуктов с применением ИИ к 2029 году, в частности, за счет создания суперкомпьютера, первое тестирование которого должно пройти уже в третьем квартале 2024 года.