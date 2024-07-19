Суперкомпьютер на треть освободит госслужащих Казахстана от работы

Также он позволит гражданам быстрее получать медицинские диагнозы
Тамара Вааль, Астана, Власть
Суперкомпьютер, который разрабатывают в Казахстане, позволит анализировать информацию и быстрее ставить казахстанцам диагноз по результатам анализов, а также может заменить госслужащих, которые отвечают на обращения граждан, заявил в пятницу в ходе брифинга в службе Центральных коммуникаций генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари.
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