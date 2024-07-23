Глава столичной дирекции развития спорта по олимпийским видам осужден за хищение бюджетных средств

В Астане осужден руководитель Дирекции развития спорта по олимпийским видам за хищение свыше 60 млн тенге бюджетных средств и получение взятки от подчиненного в размере 4 млн тенге, сообщила прокуратура города.

«Хищение совершено путем присвоения бюджетных средств, выделенных на учебно-тренировочные сборы спортсменов, заключения договоров о государственных закупках аффилированными лицами на аренду спортивных залов, тогда как имелась возможность на бесплатной основе получить данные помещения», - уточнили в прокуратуре.

Приговором суда, который вступил в законную силу, глава дирекции приговорен к 5 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Вместе с ним также осужден сотрудник, оказавший пособничество в хищении бюджетных средств. Он получил 4 года лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Напомним, 11 июля агентство по финансовому мониторингу сообщило, что выявило систематическое хищение бюджетных денежных средств в Дирекции развития спорта по неолимпийским видам города Астаны. По данным ведомства, в период 2021-2022 гг. должностными лицами дирекции незаконно присваивались бюджетные средства, выделенные на проведение учебно-тренировочных сборов. Фактически сборы не проводились, тренерами сдавались фиктивные отчеты о выезде, проживании и питании спортсменов. Сумма причиненного государству ущерба составляет более 40 млн тенге. Подозреваемый с санкции суда взят под стражу.