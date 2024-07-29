Действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро победил на президентских выборах

Национальный избирательный совет Венесуэлы сообщил, что действующий президент страны Николас Мадуро после обработки 80% бюллетеней набрал на прошедших в воскресенье выборах набрал 51,2% голосов, а кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес – 44%, сообщает Русская служба ВВС .

Между тем опросы перед выборами и экзитполы показывали большое преимущество Гонсалеса перед Мадуро. В частности, как сообщает Reuters, п о данным опроса, проведенного компанией Edison Research, известной своими исследованиями выборов в США, в ходе экзит-пола Гонсалес наберет 65% голосов, а Мадуро - 31%. Местная фирма Meganalisis прогнозировала, что Гонсалес получит 65% голосов, а Мадуро - чуть менее 14%.

Мадуро правит страной уже 11 лет, и оппозиция уверена, что результаты, как и на прошлых выборах в 2018 году, подтасованы, а из-за недопуска ее наблюдателей к подсчету голосов на многих участках у оппозиции есть доступ только к 30% бюллетеней, распечатанных электронными машинами для голосования.

Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо в соцсети X обратилась к военным, заявив, что «народ Венесуэлы не хочет Мадуро»: «Пришло время встать на правильную сторону истории. У вас есть шанс сделать это прямо сейчас».

Однако армия всегда поддерживала Мадуро. Лидер же страны предупредил за несколько дней до голосования, что в случае его поражения на выборах страну ждет «кровавая баня».