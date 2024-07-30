В Венесуэле после победы Мадуро на президентских выборах начались протесты

После объявления победы Николаса Мадуро на президентских выборах Венесуэлы в стране начались протесты. Протестующие собрались на городских улицах, а также у офисов Национальных избирательных органов.

Reuters сообщает, что было зарегистрировано 187 протестов в 20 штатах. В районе Эль-Валье в Каракасе и городе Маракай полиция применила слезоточивый газ, а протестующие перекрыли часть магистрали в Баркисимето. В Коро, столице штата Фалькон, протестующие снесли статую, изображающую покойного президента Уго Чавеса, наставника Мадуро. Минимум два человека были убиты: один ночью в пограничном штате Тачира и еще один в Маракае в понедельник.

РБК пишет со ссылкой на министра обороны страны Владимира Падрино, что в ходе беспорядков пострадали 23 военных, у некоторых из них – огнестрельные ранения.

По данным El Nacional, задержаны около 20 человек. Телеканал NTN24 сообщал, что люди в гражданском стреляли по протестующим.

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо заявила в понедельник, что оппозиция страны набрала 73,2% голосов, сообщает Reuters. По ее словам, за Мадуро отдано 2,75 млн голосов, а за его соперника, бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса, - 6,27 млн. По данным же национального избирательного органа, Мадуро получил 5,15 млн голосов, а Гонсалес – 4,45 млн. Независимые экзит-полы показали, что 65% избирателей поддерживают Гонсалеса, а от 14% до 31% поддерживают Мадуро.

Иностранные наблюдатели призвали Венесуэлу обнародовать детали результатов выборов, США и другие страны также поставили результаты выборов под сомнение и потребовали полного подсчета голосов. А Россия, Куба, Гондурас и Боливия приветствовали предполагаемую победу Мадуро.