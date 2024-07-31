Минтранспорта обещает провести общественные слушания по ограничению перевозок для водителей междугородних такси

В министерстве транспорта пообещали провести общественные слушания по поводу заявления главы ведомства Марата Карабаева о введении запрета водителям агрегаторов такси ездить на расстояния свыше 50 км. В среду здесь заявили, что формируют предложения от участников рынка, чтобы в дальнейшем их изучить и обсудить. При этом, в ведомстве подчеркнули, что водители, работающие через интернет-платформы, не соблюдают правила безопасности.

Эти заявления министерства отличаются от сказанного накануне главой ведомства, который представил предложение как утвержденную норму. Вслед за этим компания InDrive призвала министерство к диалогу, в другом крупном сервисе – «Яндекс. Такси» никак не комментировали инициативу министерства.

«Министерство транспорта совместно с ведущими интернет-платформами в сфере таксомоторных перевозок проводит работу по повышению безопасности и качества оказываемых услуг. На сегодняшний день формируются предложения от участников рынка для дальнейшего их изучения и детального обсуждения. Все вопросы и предложения находятся на стадии рассмотрения и обязательно пройдут общественные слушания», - заявили в Минтранспорта.

В ведомстве отметили, что в Казахстане установлены базовые требования по обеспечению безопасности перевозок населения, среди которых прохождение техосмотра, прохождение водителем предрейсового медосмотра, соблюдение скоростного режима, наличие страховки у перевозчика, а также запрет на праворульные авто и регистрация на территории страны.

«К сожалению, зачастую вышеперечисленные требования не соблюдаются водителями, работающими через интернет-платформы. Это напрямую влияет на безопасность жизни пассажиров. Большая часть ДТП с летальным исходом происходит именно на междугородних трассах, где большая скорость движения. Соответственно, основной акцент также направлен на такси, которые занимаются перевозками граждан между городами», - подчеркнули в министерстве и добавили, что «работа по созданию безопасной сферы перевозок населения и комфортных условий поездки пассажиров будет продолжена».

После вчерашнего заявления министра депутат мажилиса от правящяй партии «Аманат» Асхат Аймагамбетов заявил, что в случае реализации мера приведет к формированию «серого рынка».

В подтверждение этого предположения Аймагамбетова уже в среду, как минимум, в одном регионе водители такси, действующие сейчас через сервис InDrive, сформировали новый чат в мессенджере, куда добавили клиентов, регулярно пользующихся их услугами. Журналист «Власти» был добавлен в такой чат.

«Власть» накануне спросила Минтранспорта, что в ведомстве думают о возможных последствия принятия их предложения, а также о том, прошло ли оно экспертизу на нарушение правил конкуренции. К этому моменту ведомство не ответило на эти вопросы. Аналогичный вопрос «Власть» направила в агентство по защите конкуренции.