Новый тариф на проезд в общественном транспорте Алматы начнет действовать с 3 августа – акимат

В Алматы с 3 августа начнет действовать новый тариф на проезд в общественном транспорте – 120 тенге. Также исключается возможность оплаты проезда наличными, сообщила пресс-служба акимата города.

Стоимость проездного билета на месяц будет 9 900 тенге, студенческого проездного – 4 200 тенге, школьного проездного – 2 тыс. тенге, пенсионного – 3 тыс. тенге.

Бесплатный проезд предоставляется участника Великой Отечественной войны, пенсионерам старше 75 лет, лицам с инвалидностью 1-й, 2-й группы, детям с инвалидностью до 18 лет, жертвам политических репрессий и ветеранам боевых действий на территории других государств.

Льгота в виде 50% от тарифа сохраняется для студентов, пенсионеров по возрасту, многодетных матерей, лиц, сопровождающих детей с инвалидностью.

По данным управления городской мобильности, на сегодня более 97% пассажиров оплачивают проезд безналичным способом: через транспортную карту Onay, посредством SMS, через мобильное приложение. В акимате уточнили, что для удобства иностранных гостей прорабатывается внедрение интерфейса в приложении на английском языке.

«Кроме того, в целях сокращения фактов игнорирования оплаты проезда рассматривается вопрос о создании единой контрольной службы для проверки обилечивания пассажиров, а также фиксации нарушений со стороны водительского состава», - добавили в пресс-службе.

Вместе с тем разрабатывается проект регуляторной модели и нового тарифного меню, в рамках которого будут предложены различные виды проездных, в том числе с возможностью совершения бесплатных пересадок.