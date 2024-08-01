Также исключается возможность оплаты наличными
Новый тариф на проезд в общественном транспорте Алматы начнет действовать с 3 августа – акимат
фото пресс-службы акимата Алматы

В Алматы с 3 августа начнет действовать новый тариф на проезд в общественном транспорте – 120 тенге. Также исключается возможность оплаты проезда наличными, сообщила пресс-служба акимата города.

Стоимость проездного билета на месяц будет 9 900 тенге, студенческого проездного – 4 200 тенге, школьного проездного – 2 тыс. тенге, пенсионного – 3 тыс. тенге.

Бесплатный проезд предоставляется участника Великой Отечественной войны, пенсионерам старше 75 лет, лицам с инвалидностью 1-й, 2-й группы, детям с инвалидностью до 18 лет, жертвам политических репрессий и ветеранам боевых действий на территории других государств.

Льгота в виде 50% от тарифа сохраняется для студентов, пенсионеров по возрасту, многодетных матерей, лиц, сопровождающих детей с инвалидностью.

По данным управления городской мобильности, на сегодня более 97% пассажиров оплачивают проезд безналичным способом: через транспортную карту Onay, посредством SMS, через мобильное приложение. В акимате уточнили, что для удобства иностранных гостей прорабатывается внедрение интерфейса в приложении на английском языке.

«Кроме того, в целях сокращения фактов игнорирования оплаты проезда рассматривается вопрос о создании единой контрольной службы для проверки обилечивания пассажиров, а также фиксации нарушений со стороны водительского состава», - добавили в пресс-службе.

Вместе с тем разрабатывается проект регуляторной модели и нового тарифного меню, в рамках которого будут предложены различные виды проездных, в том числе с возможностью совершения бесплатных пересадок.

Свежее из этой рубрики
В Астане из-за визита президента Узбекистана и встречи глав государств ЦА ограничат движение на дорогах
Новости
Гражданских активистов задерживают перед оглашением приговора журналисту Думану Мухаммедкариму
Новости
В первом полугодии население Казахстана выросло почти на 126 тыс. человек
Просматриваемые
Новости
Бесплатное питание будут получать все школьники Казахстана с 1 сентября
Новости
Из-за горящей серы из пригородного микрорайона Шымкента эвакуируют жителей
Новости
Алматинцы смогут бесплатно изучать иностранные языки
Новости
На землях из лесного фонда Жамбылской области Минобороны планирует построить учебный полигон
Новости
Пожарные ликвидировали возгорание серы в Шымкенте
Новости
​Суд арестовал стендап-комика Александра Меркуля на 10 дней после выступления в Астане