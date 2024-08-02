Выдачу ЭЦП на файловых носителях хотят запретить в Казахстане

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предлагают запретить выдачу ЭЦП на файловых носителях. Как заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета на информационной безопасности Руслан Абдикаликов, сегодня развивается биометрия, поэтому файловые носители являются наименее безопасными.

«Также мы хотим рассмотреть вопрос по отказу в выпуске ЭЦП на файловых носителях. То есть вы сейчас знаете, активно развивается биометрическая идентификация, то есть это облачное ЭЦП, также очень надежным является токены, неотчуждаемые носители из которого невозможно извлечь ЭЦП», - сказал Абдикаликов.

Он признал, что на начальном этапе становления цифровизации в Казахстане, самым простым способом, который позволял массово охватить всех граждан, и обеспечить их цифровыми электронными подписями, являлась как раз выдача ЭЦП на файловых носителях. Но этот способ сегодня в Минцифры видят как «наименее безопасный».

«Соответственно, мы хотим прекратить процедуру выдачи ЭЦП на файловых носителях», - заключил председатель комитета.