Выдачу ЭЦП на файловых носителях хотят запретить в Казахстане

Это объясняется безопасностью
Тамара Вааль, Астана, Власть
В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предлагают запретить выдачу ЭЦП на файловых носителях. Как заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета на информационной безопасности Руслан Абдикаликов, сегодня развивается биометрия, поэтому файловые носители являются наименее безопасными.
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