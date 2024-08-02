Желающие приютить могут просматривать профили животных и отправлять запрос на встречу
В Астане волонтеры запустили сайт с информацией о животных в приютах
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

В Астане волонтеры запустили сайт meowssagan.kz, который собирает информацию о животных нескольких приютов города. Желающие приютить могут просматривать профили животных и отправить запрос на встречу с ними.

Разработчица сайта Асель Абзалова говорит, что решила создать такой сайт, чтобы снизить нагрузку на приюты. Она начала работу над сайтом месяц назад, а позже ей начали помогать в этом друзья.

«Сейчас есть проблема переполненности приютов. Еще люди не знают, как можно забрать животное из приютов. Многие друзья говорили, что хотя бы раз в жизни задумывались о том, чтобы взять животное, но не решались из-за того, что это долго, нужно посещать приюты и у каждого узнавать информацию о животных. Тогда я подумала о том, что можно сделать сайт, который объединяет данные из всех приютов, чтобы люди могли побыстрее взять себе животное через сайт», – говорит Асель Абзалова.

После разработки плана, команде написали люди, желающие помочь с проектом. Сейчас в команде пять разработчиков и десять волонтеров, они полностью обеспечивают финансовую и техническую поддержку сайта. Среди волонтеров есть графические дизайнеры и профессиональные фотографы, которые занимаются обновлением данных на сайте.

На сайте собрана информация о животных из разных приютов с именем, фотографией и статусом вакцинации животных. Сайт сейчас сотрудничает с несколькими столичными приютами - Zverohelp, Halfway Home, «Стопотлов» и «Теремок». Посетители сайта могут использовать фильтры для поиска животных по видам животных, возрасту, полу, размеру и характеру.

После выбора животного желающие приютить его могут отправить запрос на встречу с животным, чтобы лично познакомиться. После принятия решение заявителям необходимо заполнить анкету и подписать договор об уходе за животным.

«Ради безопасности животных мы создавали форму для заявки, в которой очень много вопросов, стараясь найти "красные флаги" у человека. Мы эти данные отдаем приютам», – говорит Абзалова.

Она надеется, что к команде присоединится больше волонтеров, потому что будет сложно обеспечивать постоянную работу сайта.

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
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