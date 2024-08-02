Победитель в номинации «Лучший фильм» будет рекомендован к выдвижению на премию «Оскар» от Казахстана
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Альянс кинематографистов Казахстана возобновляет кинопремию «Тулпар»

Виктория Натачиева

«Национальная киноакадемия», «Союз кинематографистов» и «Лига кинематографистов» подписали соглашение о совместной деятельности. Объединения хотят возобновить кинопремию «Тулпар». Они обещают совместно развивать отечественное кино, защищать права и интересы членов своих организаций от имени Альянса кинематографистов Казахстана.

Рашид Нугманов, президент Национальной академии кинематографических искусств и наук, отметил, что главной особенностью премии является то, что в тайном голосовании участвуют все члены организаций Альянса, а не 5-10 членов жюри, как на фестивалях. Также они будут подводить итог прокатного сезона для отечественных фильмов. Партнером выступает компания «Тикетон».

В 2024 году премия будет присуждаться в восьми номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший оператор», «Лучший художник», «Лучший композитор».

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 по 30 августа. Это казахстанские полнометражные игровые, документальные и анимационные фильмы, вышедшие или запланированные к выходу в коммерческий кинопрокат в период с 1 ноября 2023 г. по 30 сентября 2024 г.

Голосование проводится с 1 по 15 сентября в личных кабинетах членов Альянса.

Победитель в номинации «Лучший фильм» будет рекомендован Альянсом к выдвижению на соискание 97-й премии «Оскар» в категории «International Feature Film» от Казахстана. Окончательное решение принимает Оскаровский комитет при Союзе кинематографистов.

Напомним, что в прошлом году от Казахстана на Оскар было не отправлено ни одной картины, что вызвало очередной скандал в киносообществе.

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