В предварительном забеге она показала лучший результат в сезоне
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Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто вышла в финал Олимпийских игр
Фото Национального олимпийского комитета Казахстана

Казахстанская бегунья кенийского происхождения Нора Джеруто вышла в финал соревнований по бегу на 3 000 метров с препятствиями на Олимпийских играх в Париже.

В предварительных забегах Джеруто показала свой лучший результат в сезоне.

Финал соревнований пройдет в ночь на 7 августа.

Нора Джеруто переехала в Казахстан в 2017 году, получила право выступать за страну только в 2022-м, тогда же стала чемпионкой мира в беге на 3 000 метров с препятствиями.

После этого она почти полтора года не выступала из-за подозрений в допинге, которые с нее полностью сняли в конце прошлого года.

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