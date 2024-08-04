Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто вышла в финал Олимпийских игр

В предварительном забеге она показала лучший результат в сезоне
Казахстанская бегунья кенийского происхождения Нора Джеруто вышла в финал соревнований по бегу на 3 000 метров с препятствиями на Олимпийских играх в Париже.
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