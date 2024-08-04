Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто вышла в финал Олимпийских игр

Казахстанская бегунья кенийского происхождения Нора Джеруто вышла в финал соревнований по бегу на 3 000 метров с препятствиями на Олимпийских играх в Париже.

В предварительных забегах Джеруто показала свой лучший результат в сезоне.

Финал соревнований пройдет в ночь на 7 августа.

Нора Джеруто переехала в Казахстан в 2017 году, получила право выступать за страну только в 2022-м, тогда же стала чемпионкой мира в беге на 3 000 метров с препятствиями.

После этого она почти полтора года не выступала из-за подозрений в допинге, которые с нее полностью сняли в конце прошлого года.