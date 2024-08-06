Сотрудники ООН подозреваются в причастности к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября

Девять сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) могли быть причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября, сообщает ВВС со ссылкой на заместителя официального представителя ООН Фархана Хака.

ООН провела расследование в отношении 19 сотрудников БАПОР после того, как Израиль заявил, что в нападении принимали участие 12 из них. Хак сообщил, что по итогам расследования девять человек будут уволены. При этом он не уточнил, в чем их причастность.

Израиль утверждает, что более 450 сотрудников БАПОР являются членами террористических группировок, однако доказательств этому у страны нет. Помимо девяти сотрудников, которые, по данным ООН, могли быть связаны с нападением 7 октября, не обнаружено никаких доказательств причастности в одном случае и недостаточно доказательств в случае девяти других. Тем не менее большинство стран прекратили финансирование агентства ООН из-за обвинений Израиля.

БАПОР в марте заявляло, что некоторые из его сотрудников подвергались давлению со стороны израильских властей, заставляя их давать ложные показания во время содержания под стражей.

В ходе атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года погибли около 1,2 тыс. человек, 251 человек был взят в заложники. В результате ответных ударов по сектору Газа после нападения были убиты более 38,4 тыс. палестинцев.