Гражданский активист Байбаха Белялов оштрафован за нахождение возле зала суда во время слушаний по делу журналиста Думана Мухаммедкарима

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Конаев Алматинской области оштрафовал пенсионера Байбаха Белялова на 77 532 тенге за нахождение возле зала суда во время слушаний по делу журналиста Думана Мухаммедкарима. Белялов был обвинен в нарушении закона о мирных собраниях, говорится в постановлении суда.

По словам Белялова и его защитницы Жанары Балгабаевой, он не принимал участие в митинге, не выступал с плакатами и не выкрикивал какие-либо лозунги. Он сидел на лавочке перед судом, поскольку в зал судебного заседания никого не пропускали. Из-за этого у здания вынуждено было стоять множество людей.

Суд, тем не менее, пришел к выводу об участии Белялова в незаконном собрании (согласно части 6 статьи 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях), поскольку уполномоченный орган не выдавал разрешение на «проведение данного публичного мероприятия».

2 августа журналиста Думана Мухаммедкарима приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в «финансировании экстремизма» и «участии в запрещенной организации». Он больше года провел под стражей, ожидая итогов следствия и судебного процесса.

Думан Мухаммедкарим — оппозиционный журналист и автор YouTube канала Ne Deidi. Он снимал ролики на политические темы и открыто критиковал власти Казахстана. В 2023 году он принимал участие в парламентских выборах в качестве кандидата.

В прошлом году журналиста несколько раз арестовывали, а затем завели уголовные дела, обвинив в «участии в запрещенной организации» и «финансировании экстремизма». Обвинения были построены на интервью с оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым. По данным психолого-филологической экспертизы интервью, проведенной по заказу государства, некоторые слова Мухаммедкарима «пропагандируют экстремистские идеи и взгляды» и «свидетельствуют о признаках участия в деятельности экстремистской организации ДВК».

Мухаммедкарим находился под стражей с июня 2023 года. Cуд над ним начался 12 февраля 2024 года в закрытом режиме. Журналист отказался от защиты и несколько раз объявлял голодовку, требуя открытого суда.