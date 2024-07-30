Национальная академия наук при президента создана еще в марте 2023 года - Дуйсенова

Национальная академия наук при президенте Казахстана создана еще в марте 2023 года в форме некоммерческой организации, сообщила в ответ на запрос Власти заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова. По ее информации, в состав академии было избрано шесть академиков, а не девять, как ранее заявлял министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

«Национальная академия наук при президенте создана согласно указа главы государства от 27 марта 2023 года в форме некоммерческого акционерного общества. По результатам конкурсного отбора на сегодня академиками Академии избрано 6 человек из более 40 претендентов», - говорится в ответе Дуйсеновой.

В частности, по отделению наук «О жизни и здоровье» направление «Медицина и здравоохранение» избраны Серик Акшулаков и Вячеслав Локшин, по отделению наук «О земле, космосе и коммуникациях» направление «Естественные науки», «Инжиниринг и технологии» - Максим Здоровец, Тлеккабул Рамазанов, Дурвудхан Сураган и Ерлан Туруспеков. При этом, подчеркнула вице-премьер, трое из избранных академиков также являются академиками Республиканского общественного объединения «Национальная академия наук» и «участвовали в конкурсных процедурах наравне с другими».

Дуйсенова напомнила, что в рамках ранее принятого закона «О науке и технологической политике» именно Национальная Академия наук при президенте определена высшей научной организацией. Приказ по утверждению и правил и критериев отбора разработан министерством науки и высшего образования. Однако, академия самостоятельно проводит конкурс по отбору академиков исключительно на конкурсной основе.

Таким образом, Дуйсенова опровергла утверждения РОО «Национальная академия наук», которое на прошлой неделе обвинило ее и министра науки и высшего образования в затягивании процесса создания Национальной академии наук при президенте.

«НАО «Национальная академия наук Республики Казахстан» при президенте и РОО «Национальная академия наук» являются независимыми юридическими лицами, деятельность которых не связана и автономна друг от друга», - подчеркнула вице-премьер, отметив, что по закону «Об общественных объединениях «государство не влияет и не вмешивается в дела общественных организации».

24 июля министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил на брифинге, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишен статуса академика в связи с трансформацией Национальной академии наук. На следующий день РОО «Национальная академия наук» сделала два заявления, которыми опровергла утверждения министра и обвинила его и Дуйсенову в затягивании процесса трансформации академии.

В РОО «Национальная академия наук» также утверждали, что чиновники «не допускают академиков» в свои кабинеты в отремонтированном здании «Ғылым ордасы». Вице-премьер Дуйсенова опровергла и это утверждение.

По ее информации, ремонт в здании еще идет и на этот период «находится на балансе» акимата Алматы. «Вопросы по размещению организаций в данное здание будут рассмотрены после завершения ремонта», - отметила она в ответе на запрос «Власти».

Нурбек запрос о ситуации со зданиями академии проигнорировал.

Комплекс зданий Национальной академии наук ремонтируется с прошлого года на средства частной строительной компании Qazaq Stroy. В конце мая комплекс уже открыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, при этом отметив, что в здании «Ғылым ордасы» ремонт будет продолжаться до конца года.

«До конца года будут полностью завершены работы и проведено благоустройство. «Ғылым ордасы» продолжит служить сегодняшним и будущим ученым», - заявил тогда Токаев.