95% украинских пленных в России подверглись пыткам, заявили в ООН

В России на начало июня находились почти 6,5 тыс. пленных украинцев
Представитель ООН Даниэль Белл в интервью нидерландскому телеканалу NOS заявила, что 95% украинских военнопленных в России подвергаются пыткам, сообщает DW. К такому выводу она пришла после общения с украинскими пленными.
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