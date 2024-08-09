95% украинских пленных в России подверглись пыткам, заявили в ООН

Представитель ООН Даниэль Белл в интервью нидерландскому телеканалу NOS заявила, что 95% украинских военнопленных в России подвергаются пыткам, сообщает DW . К такому выводу она пришла после общения с украинскими пленными.

«Их бьют металлическими палками и дубинками, пытают электрическим током. Худшее, что я видела за 20 лет посещения заключенных от имени ООН. Пытки широко распространены и носят структурный характер», - сказала Белл, отметив, что пытать украинских военных начинают уже с первого допроса.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что на начало июня в российском плену находились почти 6,5 тыс. украинцев, а в плену у Украины – около 1,4 тыс. россиян. В свою очередь Украина утверждает, что на начало марта в украинском плену находились 2 тыс. россиян.

Украина также обвиняет Россию в казнях украинских военнослужащих. По сведениям Генпрокуратуры Украины, с начала войны казнено более 110 украинцев, сдавшихся в плен.

В свою очередь Россия отвергает любые обвинения в пытках военнопленных и их убийстве.