В Павлодаре полиция пришла к танцору, станцевавшему в рекламе на каблуках

В Павлодаре накануне вечером полицейские пришли к танцору Аману Аубакирову, который в рекламном ролике танцевал на каблуках. Полицейские, по словам танцора, задавали ему вопросы о его сексуальной ориентации и заявили, что отреагировали на «негативные комментарии» под роликом, который был размещен в местном паблике.

Полицейские взяли у Аубакирова объяснительную и пригласили на новую профилактическую беседу с начальником, а полицейские заявили танцору, что ему «дадут штраф за мелкое хулиганство».

«Причина в том, что видео было опубликовано в паблике, где было очень много комментариев о том, что это не хорошая реклама и прямая пропаганда ЛГБТ, поэтому полиция НЕ смогла проигнорировать данный случай», - написал Аубакиров в своих соцсетях.

Казахстанское законодательство не содержит норм, которые бы регламентировали, в какой одежде и обуви граждане могут ходить или танцевать. Недавняя петиция с требованием «запретить пропаганду ЛГБТ» была частично удовлетворена министерством культуры и информации, при этом это «частичное одобрение» не предполагало дополнение законодательства страны какими-либо нормами, позволяющими полиции привлекать к ответственности казахстанцев за внешний вид.

«Власть» направила запрос в МВД, чтобы получить разъяснения действий полиции Павлодара, включая их вопросы о сексуальной ориентации танцора. Дискриминация по любым признакам запрещена Конституцией Казахстана.