Сборная Казахстана завоевала 7 медалей на Олимпийских играх в Париже

Все казахстанские спортсмены завершили свои выступления на Олимпийских играх в Париже. Сборной страны удалось завоевать 7 медалей.

Золотую медаль Игр в Париже завоевал Елдос Сметов в дзюдо – это первое «золото» в этом виде спорта за все время участия в Олимпийских играх.

Серебряные медали взяли боксер Нурбек Оралбай, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев и гимнаст Нариман Курбанов. Награда Курбанова – первая в истории олимпийская медаль казахстанского спортсмена в спортивной гимнастике.

Бронзовые награды взяли боксерша Назым Кызайбай, дзюдоист Гусман Кыргызбаев и стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев. Медаль в стрельбе первая для Казахстана с Олимпиаду в Атланте в 1996 году.

Столько же медалей, как на нынешних Играх, сборная брала в последний раз в 2000 году - это самое низкое число наград на Олимпиадах. Однако качество медалей значительно выше, чем на Играх в Токио, где казахстанские спортсмены взяли 8 медалей, но все они были бронзовыми.

Вторую Олимпиаду подряд Казахстан не берет ни одного «золота» в боксе – спорте, где с 1996 по 2016 годы было завоевано 7 золотых медалей.

К этому моменту Казахстан располагается на 41-м месте в медальном зачете.

Из стран Центральной Азии выше всех (13 мест) находится Узбекистан – сборная страны взяла 13 медалей, включая 8 золотых наград (5 из них – в боксе). Сборная Кыргызстана завоевала к этому моменту 6 наград (2 серебра и 4 бронзы, еще у одной спортсменки есть шанс взять «бронзу» в борьбе в ближайший час). Сборная Таджикистана смогла завоевать три бронзовые медали, сборная Туркменистана – ни одной.