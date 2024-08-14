Положение на меткомбинате Qarmet значительно улучшается, заявил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область посетил металлургический комбинат Qarmet в Темиртау. Председатель совета директоров Qarmet Андрей Лаврентьев и генеральный директор предприятия Вадим Басин доложили о выполненных и реализуемых проектах развития производства на сумму свыше $3,5 млрд.

Они также сообщили, что запланировано вложить дополнительно в проекты угольного департамента порядка $500 млн и железорудного департамента в размере $978 млн долларов. Также на предприятии продолжается ремонт зданий и сооружений. Всего в программу реновации на этот год включены более 100 объектов. Кроме того, в следующем году запланирована объемная работа по модернизации систем управления и систем гидравлики. Сейчас ключевыми задачами остаются поддержание технического состояния, усовершенствование систем ремонта, системы оборота кристаллизаторов и сегментов всех машин.

Как сообщил Лаврентьев, внедряемые проекты уже позволили стабилизировать работу комбината и прогнозировать выполнение программы компании «5-9-5» Согласно принятой стратегии, к 2028 году предприятие планирует выйти на объем производства 5 млн тонн стали, добычи 9 млн тонн угля и 5 млн тонн железорудного концентрата, что в среднем обеспечит рост на 66% в сравнении с показателями 2023 года.

«Мы приняли правильное решение, пригласили отечественного инвестора, который активно приступил к работе. Положение на комбинате значительно улучшается по сравнению с тем, что было раньше», - заявил в свою очередь Токаев.

Но останавливаться на этом нельзя, подчеркнул президент, поскольку стоит задача «возродить былую славу Qarmet и уделить самое пристальное внимание решению социальных вопросов».

«Знаю, что эта работа уже началась. Я каждый год буду приезжать на предприятие и смотреть, как развивается комбинат», - отметил президент.

Он также считает необходимым перевести меткомбинат на природный газ, что уже на первом этапе позволит снизить его влияние на окружающую среду на 30%.

Напомним, после неоднократных аварий с жертвами «АрселорМиттал Темиртау» было передано отечественному инвестору. В декабре прошлого года им стал бизнесмен Андрей Лаврентьев, акционер и председатель совета директоров АО «Группа компаний “Аллюр”», производителя и дистрибьютора автомобилей, коммерческой техники и автобусов через дилерские центры в Астане и Алматы. АМТ было переименовано в Qarmet. Инвестор Qazaqstan Steel Group заявлял о планах вложить в предприятия $3 млрд, из них в 2024 году – $1,3 млрд.