Публичные обсуждения по строительству АЭС осталось провести в Астане и Алматы

Публичные обсуждения по строительству атомной электростанции в Казахстане, которые начались в октябре 2023 года, состоялись в 18 регионах страны. Остаются только города Астана и Алматы, где еще предстоит провести обсуждения с населением. Об этом в среду журналистам «Власти» сообщила президент гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.

14 августа в городе Конаеве Алматинской области состоялось обсуждение по вопросам строительства АЭС в Казахстане. Инициатором публичных обсуждений является Гражданский альянс Казахстана. По словам президента альянса Бану Нургазиевой, еще год назад они выразили намерение провести такие обсуждения, и теперь их организуют в каждом регионе.

«Сегодня проходит 18-е общественное обсуждение. Теперь осталось только два города – Астана и Алматы. Вопросов было много, кто-то поддерживал, а некоторые вспоминали про "Неваду – Семей"», - отметила Нургазиева.

Ранее «Власть» поинтересовалась у министерства энергетики о том, сколько стоит организация подобных обсуждений, на что в ведомстве ответили, что «командировочные расходы докладчиков оплачиваются за счет средств каждой организации».

Нургазиева отметила, что у Гражданского альянса прямого бюджетного финансирования нет, а путевые расходы выплачиваются работникам каждой приглашенной организации.

Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение референдума в своем послании народу 1 сентября прошлого года. С тех пор министерство энергетики проводит встречи с населением в регионах, на которые, как правило, не приглашаются противники строительства станции. В конце июня президент Токаев объявил, что референдум по вопросу строительства АЭС состоится осенью этого года, а точную дату должно определить правительство.