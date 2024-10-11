Минимум 10 человек погибли во Флориде из-за урагана «Милтон»

Жертвами урагана «Милтон» во Флориде, который вызвал торнадо, стали по меньшей мере 10 человек, миллионы людей остались без электричества, однако шторм не вызвал катастрофического подъема морской воды, которого опасались, сообщает Reuters.

Губернатор Рон ДеСантис заявил, что штату удалось избежать «худшего сценария», хотя он предупредил, что ущерб все еще значителен, а наводнение по-прежнему вызывает беспокойство.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что минимум 27 смерчей обрушились на Флориду.

В округе Сент-Люси на восточном побережье Флориды в результате серии торнадо погибли пять человек.

По данным PowerOutage.us, более 3,2 млн домов и предприятий во Флориде остались без электричества в четверг днем.

Ураганом повреждены крыши стадиона Tropicana Field, бейсбольной команды Tampa Bay Rays в Сент-Питерсберге. Стадион был плацдармом для спасателей, на поле были установлены тысячи коек.

По словам главы Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Дины Крисвелл, большая часть серьезного ущерба вызвана торнадо.

«Приказы об эвакуации спасли жизни», - сказала она, отметив, что более 90 тыс. жителей отправились в убежища.

Штат все еще находится под угрозой затопления рек после того, как выпало до 457 мм осадков. Но пока уровень воды на уровне или ниже, чем после урагана «Хелен» две недели назад.

Шторм обрушился на западное побережье Флориды в среду вечером как ураган категории 3 по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона с максимальными устойчивыми ветрами 205 км/ч. Хотя «Милтон» все еще опасен, он ослаб, продвигаясь через Мексиканский залив.