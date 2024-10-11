Правительство запросило из Нацфонда целевой трансферт в 2 трлн тенге – Сулейменов

Правительство Казахстана запросило из Национального фонда дополнительный целевой трансферт в размере 2 трлн тенге, сообщил в пятницу в ходе брифинга председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

«Что касается дополнительного трансферта. Да, насколько мы понимаем, 2 трлн трансферта запрошено правительством», - подтвердил Сулейменов.

Он напомнил, что по бюджетном правилу правительство не может увеличить размер гарантированного трансферта, поэтому и был запрошен целевой, так как он не ограничен.

Отвечая на вопросы журналистов, как Нацбанк намерен скоординировать денежно-кредитную и фискальную политику и какие предложения есть у регулятора для правительства, Сулейменов сообщил, что «одно из предложений -чтобы целевой трансферт включить в периметр бюджетного правила, чтобы его нельзя было произвольно увеличивать».

«Чтобы он базировался на каких-то конкретных макроэкономических величинах, будь то дефицит бюджета, темпы роста ВВП либо какой-то конкретная измеримая величина. Посмотрим, как коллеги отнесутся», - заключил Сулейменов.

Отметим, что на 2024 год правительство получило целевой трансферт из Нацфонда в размере 1,6 трлн тенге. Таким образом, он будет увеличен до 3,6 трлн тенге.

В сентябре вице-министр национальной экономики Азамат Амрин говорил журналистам, что для покрытия дефицита бюджета 2024 года правительство планирует дополнительно взять из Национального фонда от 1,5 до 2 трлн тенге, однако «окончательную цифру еще просчитывают».

До этого министр национальной экономики Нурлан Байбазаров заявил, что правительство намерено взять деньги из Нацфонда для покрытия дефицита бюджета 2024 года, однако отказался назвать сумму.

Два источника «Власти» в правительстве сообщали, что речь идет о 2 трлн тенге.

Президент и правительство многократно говорили о необходимости сокращать изъятия из Нацфонда, в том числе для выполнения задачи, поставленной Токаевым, - нарастить его к 2029 году до $100 млрд. В реальности изъятия из Нацфонда продолжают расти и в последние два года достигли своего пика.