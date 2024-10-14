Почти 90% новых рабочих мест в Казахстане создаются временно, констатировали в мажилисе

В Казахстане 87% новых рабочих мест создаются в низкопродуктивных секторах и носят временный характер, а уровень трудоустройства выпускников остается низким, заявила в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе вице-спикер палаты Дания Еспаева.

«В целом 87% новых рабочих мест создаются в основном в низкопродуктивных и среднесрочных секторах и имеют временный характер. Вместе с тем, как мы видим, в Казахстане сохраняется рост высокой доли неформальной экономики и зависимости населения от государственной поддержки», - сказала Еспаева.

Она привела пример, что в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» по направлению развития агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы 1,5 тыс. рабочих мест, или 90%, являются временными, а по проекту развития агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы 67 тыс. рабочих мест, или 81%, – сезонными.

Также у вице-спикера мажилиса вызывает особую озабоченность безработица среди молодежи. Как заявила Еспаева, эта проблема будет усугубляться за счет прогнозируемого ежегодного притока более 300 тыс. молодых людей на рынок труда.

«Проблемы начинаются на стадии перехода от системы образования к рынку труда, где молодежь через образование не может ни улучшить свои навыки, ни через трудоустройство набраться опыта», - констатировала она.

В то же время, напомнила Еспаева, для повышения кадрового потенциала страны государство ежегодно предоставляет в высшие учебные заведения и колледжи гранты на бесплатное обучение. Однако «трудоустройство выпускников вызывает серьезную озабоченность», так как в 2023 году, например, по специальности трудоустроено лишь 40% выпускников колледжа. При этом государственные органы не в курсе трудоустройства выпускников вузов. А это, как подчеркнула Еспаева, «приводит к тому, что выпускники безработные пополняют ряды или продолжают работать в любом месте». В конечном итоге часть из них вынуждена вновь обратиться за государственной поддержкой, на которую «опять тратятся бюджетные средства», отметила она.