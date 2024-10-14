Учащимся 10-11 классов в Казахстане дадут возможность параллельно обучаться в колледжах

Казахстанским учащимся 10-11 классов хотят предоставить возможность параллельно обучаться в колледжах, а при самих колледжах возродить учебно-производственные комбинаты. По мнению депутата мажилиса Асхата Аймагамбетова, это необходимо для сбалансированной модели подготовки специалистов рабочих профессий.

«Предлагаем предоставить возможность учащимся 10-11 классов по своему выбору параллельно обучаться в колледжах. Это позволит выпускнику школы после завершения 11 класса получить как аттестат, так и диплом с конкретной квалификацией, а также исключить двойное изучение базовых дисциплин и сориентировать выпускника для нужд экономики», - сказал Аймагамбетов в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе.

Кроме того, депутаты уже обсуждают поправку в законодательство по публичному размещению содержания образовательных программ для организаций ТиПО.

«Необходимо вновь начать практику УПК (учебно-производственные комбинаты – В.) при колледжах. Надо понимать, что открыть УПК при школах мы не можем: нет ни площадей, ни денег. А вот использовать потенциал колледжей вполне возможно. Надо внедрить этот проект и наладить взаимосвязь между школами и колледжами», - считает депутат.

Он добавил, что в штатном расписании школ должны быть профориентологи, однако «акиматы не дали денег, а в целом нужна отдельная штатная единица, а также финансирование на их обучение».

Также Аймагамбетов напомнил, что для колледжей Казахстана нужно определить «особую роль в подготовке кадров». Но на сегодня каждый регион самостоятельно определяет потребность, размещает госзаказ, а общего мониторинга нет.

«В целях создания сбалансированной модели подготовки специалистов рабочих профессий необходимо рассмотреть вопрос передачи формирования единого образовательного заказа ТиПО и оперативного управления колледжами в Минпросвещения. Необходимо завершить материально-техническое оснащение колледжей, восстановив проект “Жас маман”. Нужно еще 180 колледжей оснастить оборудованием», - отметил депутат.

Кроме этого, по его словам, крайне необходимо существенно увеличить стоимость гранта в колледже и учесть в методике стоимости обучения одного студента затраты на практическую работу, расходные материалы и оборудование.

Вместе с тем депутат считает важным масштабировать и сделать обязательным выдачу целевых грантов под нужды конкретного предприятия.

«При распределении гранта студентов, своих будущих работников, будет отбирать само предприятие. Взамен работодатель гарантирует трудоустройство выпускника, место производственной практики в дуальном обучении, участвовать в разработке образовательной программы», - объяснил Аймагамбетов.

Взамен депутаты планируют на законодательном уровне закрепить обязанность выпускника отработать на этом предприятии.