​Подушевое финансирование колледжей в 2025 году вырастет более чем вдвое

С 1 сентября 2025 года в Казахстане обещают увеличить с 437 до 912 тыс. тенге размер среднего подушевого финансирования организаций технического и профессионального образования. Кроме того, в стране будет разработана новая концепция профессиональной ориентации. Эти планы прописаны в плане мероприятий по проведению «Года рабочих профессий», которые во вторник рассмотрели в правительстве.

По информации министра просвещения Гани Бейсембаева, план мероприятий по проведению «Года рабочих профессий» состоит из 70 пунктов и охватывает семь направлений. В частности, в Казахстане будет запущена новая концепция профессиональной ориентации. Для этого планируется разработать «Атлас новых профессий», который, как обещает министр, будет учитывать потребности регионов в кадрах.

«Новые подходы профориентационной работы позволят учащимся узнать о новых требованиях на рынке труда, оценить карьерные перспективы. <...> Будет усилена профориентационная служба в школах, что позволит полностью охватить учащихся профессиональной диагностикой. При сотрудничестве предприятий и колледжей в 1000 школах будут открыты профильные классы. Будет внедрен опыт обучения старшеклассников практическим навыкам и первой рабочей профессии на базе колледжей», — рассказал Бейсембаев.

Новый норматив подушевого финансирования колледжей будет состоять из основной и стимулирующей частей. Стимулирующие выплаты будут предоставляться колледжам в зависимости от достижения конкретных показателей, подчеркнул министр. По его такая система финансирования позволит подготовить «конкурентоспособных специалистов, оснастить организации образования современным материально-техническим оборудованием, организовать курсы повышения квалификации педагогов».

По данным Бейсембаева, сегодня в обновлении материально-технической базы нуждаются 270 государственных колледжей. Решить проблему местные исполнительные органы, в том числе за счет частных инвестиций, должны до 2027 года.

Кроме того, планируется довести шефство над колледжами со стороны бизнес-структур с нынешних 518 до 4 тыс.

В 2025 году в Астане также будет создан Национальный центр компетенции для «развития и внедрению профессиональных компетенций, новых технологических решений и современных профессиональных навыков».