На этапе эксплуатации АЭС будут обслуживать не менее 2 тыс. специалистов
Новые специальности для подготовки персонала для АЭС откроют в Казахстане
фото globalenergyprize.org

В казахстанских колледжах создадут специальности для подготовки персонала для АЭС. В строительно-монтажных работах на объекте будет задействовано не менее 10 тыс. человек, а на этапе эксплуатации — не менее 2000, сообщил в среду в ходе заседания правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«В поддержку строительства АЭС на базе отечественных колледжей будут созданы специализированные специальности для подготовки персонала», — сказал Саткалиев.

Глава Минэнерго уточнил, что в их числе, дозиметрист, слесарь по ремонту паротурбинного оборудования, специалист по обслуживанию и ремонту механического оборудования атомных станций, специалист в области информационных технологий на атомных станциях и так далее.

Он отметил, что тесное сотрудничество с электротехническими колледжами осуществляют подведомственные организации — Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики, — которые предоставляют базу для производственных практик студентам колледжей по ядерным специальностям.

Согласно проекту строительства атомной электростанции к 2030 году рабочими местами будут обеспечены около 5 тыс. человек, а на пике строительства в 2032 году около 10 тыс. человек. На строительно-монтажных работах будет задействовано около 6 тыс. рабочих и более 3 тыс. профильных специалистов.

На этапе эксплуатации проект обеспечит рабочими местами не менее 2000 человек. Для его обслуживания потребуются инженеры электрики, электрослесари, электромонтеры, химики лаборанты, машинисты турбинного отделения, машинисты дизельно-насосного оборудования, дезактиваторщики, связисты, дефектоскописты, дозимитристы, операторы реакторной установки и т.д.

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