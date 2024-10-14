Глава Минтруда возмущена отказами безработных от предлагаемых позиций

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова возмущена отказами безработных от предлагаемых позиций и считает, что казахстанцам нужно менять отношение к труду. Об этом она заявила в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе.

Тему отказа от работы поднял депутат от партии «Ауыл» Анас Баккожаев, который заявил, что в селах много безработных, но люди предпочитают получать пособие, чем идти на работу.

«Понятно, когда этот человек (получающий пособие – В.) – лицо с инвалидностью, но если здоровый человек получает пособие по безработице? Работы много, никто не идет работать. Мы разводим лень. Пособие по безработице подталкивает на ленивый образ жизни», - заявил парламентарий.

Жакупова признала, что такая проблема существует: люди не идут на субсидируемую или иную работу, предлагаемую государством.

«В селе Сергеевка Северо-Казахстанской области нужен сварщик с зарплатой 600 тыс. тенге. Есть граждане, которые даже не хотят идти на такую работу. Или, например, когда предлагают зарплаты 300 тыс. тенге – люди, у которых нет соответствующей квалификации, навыков и знаний, просят 800 тысяч», - заявила министр.

В этой связи в качестве примера она привела жителей Китая, которые с детства «привлекают к работе детей и тем самым воспитывают с малого возраста трудолюбие». То есть, подчеркнула министр, нужно «в семье воспитывать трудолюбие у детей».

«Это нужно регулировать не только в воспитательной идеологической работе, это нужно регулировать и законодательно. Мы считаем, что нужно ужесточать законодательство, когда человек отказывается от работы», - резюмировала министр.

Как уточнили «Власти» в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения, Светлана Жакупова имела в виду «не ужесточать, а законодательно рассмотреть вопрос отказа от трудоустройства». Позднее в ведомстве разъяснили, что она имела в виду назначение адресной социальной помощи.

«Согласно действующим нормам Социального кодекса РК адресная социальная помощь не назначается семье сроком на 6 месяцев в случае отказа трудоспособного члена семьи от трудоустройства. Предлагается увеличить этот срок до 1 года», - отметили в пресс-службе.

Сама Жакупова в кулуарах пояснила, что если человек отказывается работать, а хочет только получать АСП, то «назначения АСП не будет».

Отметим, что сейчас в казахстанском законодательстве не предусмотрены нормы по наказанию за отказ от трудоустройства. А согласно статье 24 Конституции каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии. Принудительный труд допускается только на основании судебного акта. Соответственно, никто не имеет права обязывать человека к труду.