Сроки ремонта бывшей железнодорожной больницы в Алматы снова перенесли

Ремонт здания бывшей железнодорожной больницы в Алматы, где планируется открыть детский реабилитационный центр, начнется в мае 2025 года, сообщили в управлении строительства на официальный запрос агентства Kazinform .

В управлении напомнили, что разработка проектно-сметной документации началась в августе 2021 года. В октябре 2023 года было получено заключение клинико-технического обоснования на медицинское оборудование.

«В настоящее время ведется работа по получению заключения об оценке технических характеристик от Национального центра экспертизы лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Кроме того, в связи с увеличением естественного износа здания проводятся повторные технические исследования, по результатам которых корректируется проект», - пояснили в управлении.

Получить заключение госэкспертизы планируется в первом квартале 2025 года, а начнать ремонт – в мае.

Здание бывшей железнодорожной больницы было построено в 1948-1950 годах и является памятником градостроительства и архитектуры местного значения, но многие годы находится в полуразрушенном состоянии. О том, что здесь откроют Городской детский реабилитационный центр, говорил на встрече с жителями Алмалинского района в сентябре 2023 года аким города Ерболат Досаев. Тогда он обещал, что реконструкция здания начнется в четвертом квартале 2023 года и завершится в 2024 году.

В феврале этого года в акимате на запрос «Власти» сообщали, что разрабатывается ПСД реконструкции здания. Заключение госэкспертизы планируется получить во втором квартале 2024 года, а если удастся уложиться в эти сроки, то реконструкция начнется в третьем квартале этого года и завершится в 2026 году.

В июле управление строительства в ответ на запрос «Власти» сообщило, что получить заключение госэкспертизы планируется в сентябре, а ремонт в здании начнется в ноябре. При этом в управлении сообщали, что заключение по клинико-техническому обоснованию от Научного центра стандартизации лекарственных средств уже есть, а до конца июля будет получено заключение по оценке технической характеристики.

1 июля в заброшенном здании бывшей больницы произошел пожар: на втором этаже загорелся мусор. В управлении строительства заверили, что объект находится под охраной, территория огорожена, устанавливают камеры видеонаблюдения.