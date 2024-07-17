Реконструкцию бывшей железнодорожной больницы в Алматы начнут в ноябре

Управление строительства города Алматы в ответ на запрос «Власти» сообщило, что строительно-монтажные работы в здании бывшей железнодорожной больницы на Абая - Масанчи начнутся в ноябре. Сейчас готовность проекта составляет 95%. Получить заключение госэкспертизы планируется в сентябре.

Разработка ПСД по реконструкции здания под Городской детский реабилитационный центр началась еще в августе 2021 года. Спустя год, в августе 2022-го, здание вместе с земельным участком было передано на баланс управления строительства города для проектирования и строительно-монтажных работ.

По данным управления, на сегодняшний день получено заключение по клинико-техническому обоснованию от Научного центра стандартизации лекарственных средств. А до конца июля будет получено заключение по оценке технической характеристики.

Также в управлении сообщили, что объект находится под охраной, по периметру прилегающей территории установлены ограждающие конструкции и ведутся работы по установке видеонаблюдения. Напомним, что 1 июля здесь произошел пожар: на втором этаже загорелся мусор.

О том, что в здании бывшей железнодорожной больницы откроют Городской детский реабилитационный центр, говорил на встрече с жителями Алмалинского района в сентябре 2023 года аким города Ерболат Досаев. Тогда он обещал, что реконструкция здания начнется в четвертом квартале 2023 года и завершится в 2024 году.

В феврале в акимате на запрос «Власти» сообщали, что разрабатывается ПСД реконструкции здания. Заключение госэкспертизы планируется получить во втором квартале 2024 года, а если удастся уложиться в эти сроки, то реконструкция начнется в третьем квартале этого года и завершится в 2026 году.

Здание было построено в 1948-1950 годах и является памятником градостроительства и архитектуры местного значения, но многие годы находится в полуразрушенном состоянии.