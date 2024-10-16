Прокурор запросил пять лет лишения свободы для журналиста Данияра Адильбекова

Прокурор Данияр Кайдаров попросил Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны признать виновным журналиста Данияра Адилбекова по статье 419, часть 3, Уголовного кодекса (заведомо ложный донос о совершении преступления) и по статье 274, часть 2 пункта 3 (распространение заведомо ложной информации), и окончательно назначить ему пять лет лишения свободы.

Также вместе с журналистом на скамье подсудимых оказался и нефтетрейдер Ерлан Саудегеров. По словам прокурора, они с Адильбековым были в сговоре. Для Саудагерова прокурор запросил четыре года лишения свободы - он обвиняется по статьям 28, часть 3, и 419, часть 3, Уголовного кодекса.

Смягчающим обстоятельстваом у Адилбекова признается наличие малолетнего ребенка.

В апреле департамент полиции Астаны подтвердил задержание Данияра Адилбекова. Тогда сообщалось, что против него было возбуждено уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации о совершении преступления. Позднее дело переквалифицировали на «заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого, особо тяжкого преступления». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Дело было заведено из-за публикаций в Telegram-канале «Дикая Орда» о поставках нефтепродуктов, курируемых вице-министром энергетики Ерланом Аккенженовым. Адвокат журналиста также сообщал, что дело сопровождает КНБ.

Адилбекова также обвиняют в распространении заведомо ложной информации из-за публикаций в Telegram-канале о председателе правления столичного аэропорта Юсуфе Рашеде Альджаудере и о главном редакторе издания El Media Гульжан Ергалиевой.

В апреле этого года информагентство КазТАГ опубликовало письмо Данияра Адильбекова, в котором он призвал независимые СМИ провести расследование его дела. Журналист также заявил, что его «судят за правду те, кто разворовывает страну и лоббирует интересы эксклюзивного покупателя казахстанской нефти Vittol».

В мае этого года более десятка казахстанских журналистов обратились к президенту и органам безопасности, призывая освободить Адильбекова из-под стражи и обеспечить прозрачное расследование дела.