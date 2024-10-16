Депутат мажилиса считает, что нужно подать в суд на Россельхознадзор

Председатель фракции партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров просит премьер-министра Олжаса Бектенова пересмотреть тарифы на транзит российской продукции через территорию Казахстана и подать в суд на Россельхознадзор, из-за которого убытки несут отечественные экспортеры.

«Необходимо начать официальные переговоры с Российской Федерацией. Отменить необоснованные фитосанитарные ограничения на транзит казахстанской продукции. Если Россельхознадзор откажется выполнить это требование, вопрос должен быть рассмотрен в судебной коллегии Евразийского экономического союза», - заявил Ходжаназаров в среду на пленарном заседании.

Он подчеркнул, что Казахстан, как независимое государство, не должно сидеть сложа руки.

«Необходимо пересмотреть тарифы на транзит российской продукции через Казахстан. А при необходимости, до решения вопросов, нужно «ограничить доступ товаров соседней страны на рынок Казахстана», - убежден депутат.

Ходжаназаров также считает, что правительство должно обеспечить законодательную защиту интересов казахстанских экспортеров, пострадавших от действий Россельхознадзора.

«Предъявить иск российским партнерам для возмещения убытков, связанных с задержкой и порчей недоставленных товаров», - подчеркнул он.

Также он предлагает запустить другие направления для экспорта казахстанской продукции, например через Каспийское море с участием Азербайджана, Ирана и Туркменистана. А чтобы не быть зависимыми от российского транзита, при необходимости нужно субсидировать транспортировку продукции.

Кроме того, Ходжаназаров считает важным активизировать сотрудничество с Китаем и рассмотреть вопрос увеличения квот на импорт казахстанского зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Депутат напомнил, что с 23 сентября Российская Федерация ввела односторонние ограничения на транзит казахстанского зерна и ряда сельскохозяйственной продукции через свою территорию. Он убежден, что блокировка выдачи фитосанитарных сертификатов на зерно, семена подсолнечника, томаты, перец и другие виды продукции, нарушает условия Договора о Евразийском экономическом союзе и противоречит основным принципам свободного движения товаров и транзита между странами ЕАЭС. Все это создает нагрузку на сельскохозяйственную отрасль и в целом на экономику Казахстана. В частности, отечественные экспортеры несут убытки: вагоны простаивают, а сроки поставки продукции истекают.

«В итоге обязательства, закрепленные в контрактах, не исполняются. За это отечественные сельхозтоваропроизводители получают штрафы и несут большие убытки. Подобные действия Россельхознадзора грозят порчей 25,2 млн тонн зерна, о которых хвалебно докладывали. Кроме того, мы теряем качество и время. Это не преувеличение: результаты труда фермеров, весь сезон работавших не покладая рук, находятся на грани уничтожения», - заявил Ходжаназаров.