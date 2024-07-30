В inDrive рассчитывают, что Минтранспорта проведет обсуждение ограничений на междугородние перевозки с участниками рынка

В компании inDrive, ключевом игроке на рынке междугородних перевозок, рассчитывают, что министерство транспорта обсудит с участниками рынка предложений об ограничении таких поездок для сервисов такси. Ранее в среду такую инициативу озвучил министр Марат Карабаев.

«Решение об ограничении максимального расстояния по междугородним поездкам затронет огромное количество пассажиров и водителей, и этот вопрос нужно прорабатывать всем участникам рынка совместно с министерством транспорта», - говорится в комментарии компании, которое поступило в редакцию «Власти».

В inDrive отметили, что работают на рынке Казахстана 10 лет и «строго соблюдают требования регулирующих органов».

«На сегодняшний день inDrive является самым популярным онлайн-приложением для поиска попутчиков в стране. Удобство таких поездок заключается в том, что с водителем можно поехать в любой город в удобное время и по той цене, о которой водитель и пассажир договорятся сами», - отмечается в сообщении.

Недоумение инициативой Минтранспорта выразил и председатель комитета по социально-культурному развитию мажилиса, депутат от правящей партии «Аманат» Асхат Аймагамбетов.

«Надеюсь, это банальное недопонимание (…). Однако, если это действительно так, авторы этой идеи должны понимать, что такими методами задачу, которую они ставят перед собой не решить. Скорее всего, таксистам тогда будет открыта дорога на «серый рынок», где они и продолжат работать», - написал он в своем телеграм-канале.

Глава Минтранспорта заявил, что ограничения должны быть введены в связи с тем, что таксисты часто нарушают скоростной режим и в случае, если им будут запрещены поездки более 50 км, это вернет популярность поездкам на автобусах.