LRT в Астане обещают запустить до конца 2025 года

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов проверил ход строительства LRT в Астане. На сегодняшний день завершили укладку балок эстакады, а до конца года планируют закончить строительство основных железобетонных конструкций станций.

По информации пресс-службы правительства, в следующем году будут уложены рельсы, проведут отделку станций, построят депо, приобретут подвижные составы, благоустроят подэстакадную часть по проспекту Кабанбай батыра и ул.Калдаякова.

Председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Асылбек Дуйсебаев сообщил, что запуск LRT планируется до конца 2025 года.

Генеральный директор субподрядной компании China Railway Asia-Europe Construction Investment Чжоу Хайвэй добавил, что при строительстве используют инновационные технологии. После завершения проекта по линии легкорельсового транспорта запустят беспилотные поезда.

Всего будет построено 18 станций и закуплено 19 подвижных составов, которые будут ездить с интервалом 4-5 минут.

На начальном этапе власти ожидают пассажиропоток в 25 тыс. человек в сутки, а в часы пик – 92 тыс. человек в сутки.

Оплачивать проезд можно будет транспортной картой или через QR-код.