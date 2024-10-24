LRT в Астане обещают запустить до конца 2025 года

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов проверил ход строительства LRT в Астане. На сегодняшний день завершили укладку балок эстакады, а до конца года планируют закончить строительство основных железобетонных конструкций станций.
По информации пресс-службы правительства, в следующем году будут уложены рельсы, проведут отделку станций, построят депо, приобретут подвижные составы, благоустроят подэстакадную часть по проспекту Кабанбай батыра и ул.Калдаякова.
Председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Асылбек Дуйсебаев сообщил, что запуск LRT планируется до конца 2025 года.
Генеральный директор субподрядной компании China Railway Asia-Europe Construction Investment Чжоу Хайвэй добавил, что при строительстве используют инновационные технологии. После завершения проекта по линии легкорельсового транспорта запустят беспилотные поезда.
Всего будет построено 18 станций и закуплено 19 подвижных составов, которые будут ездить с интервалом 4-5 минут.
На начальном этапе власти ожидают пассажиропоток в 25 тыс. человек в сутки, а в часы пик – 92 тыс. человек в сутки.
Оплачивать проезд можно будет транспортной картой или через QR-код.
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