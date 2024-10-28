Ранее премьер-министр Бектенов обещал привлечение к отвественности виновных должностных лиц
Аким Сарани получил выговор за недостаточную подготовку к отопительному сезону
Сарань, фото акимата города

Аким города Сарань Еркин Баулыков и руководитель Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев получили выговоры за «недостаточный контроль за подготовкой к отопительному сезону», сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

«Всем ещё раз хочу напомнить, что качественное теплоснабжение в зимний период для нас приоритетная задача. Работа должна проводиться постоянная! По каждому случаю будет дана жёсткая оценка и определена степень ответственности», — заявил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Аким Сарани же сообщил, что все локальные котельные работают в штатном режиме, запас топлива обеспечен, а вопросы по домам, поступающие в городской чат - «отрабатываются оперативно».

В середине октября стало известно, что 168 домов в Сарани остаются без тепла из-за технических проблем на новой центральной котельной, которую строили 10 лет и завершили в этом году. Позднее премьер-министр Олжас Бектенов пообещал, что виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

«Все, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону, будут привлечены к ответственности. По результатам будем направлять материалы в правоохранительные органы, если будет установлено наличие халатности, будем принимать меры», — заявил Бектенов.

Сарань - город с населением в порядка 43 тысячи человек в Карагандинской области. В 2024 году он был выведен из категории моногородов в связи с диверсификацией экономики, где «успешно функционирует индустриальная зона».

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Акимат Алматы не давал разрешения Алтаю Айнабеку на установку оборудования по очистке воздуха от смога
Новости
Канализационную насосную станцию в Астане строят в зоне с повышенной подтопляемостью
Новости
Израиль нанес серию ударов по Ирану
Новости
В Алматы запущено производство лекарства против рака молочной железы
Новости
Путин подтвердил, что северокорейские военные находятся в России
Новости
Дожди и снег ожидаются на большей части Казахстана