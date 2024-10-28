Аким Сарани получил выговор за недостаточную подготовку к отопительному сезону

Аким города Сарань Еркин Баулыков и руководитель Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев получили выговоры за «недостаточный контроль за подготовкой к отопительному сезону», сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

«Всем ещё раз хочу напомнить, что качественное теплоснабжение в зимний период для нас приоритетная задача. Работа должна проводиться постоянная! По каждому случаю будет дана жёсткая оценка и определена степень ответственности», — заявил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Аким Сарани же сообщил, что все локальные котельные работают в штатном режиме, запас топлива обеспечен, а вопросы по домам, поступающие в городской чат - «отрабатываются оперативно».

В середине октября стало известно, что 168 домов в Сарани остаются без тепла из-за технических проблем на новой центральной котельной, которую строили 10 лет и завершили в этом году. Позднее премьер-министр Олжас Бектенов пообещал, что виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

«Все, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону, будут привлечены к ответственности. По результатам будем направлять материалы в правоохранительные органы, если будет установлено наличие халатности, будем принимать меры», — заявил Бектенов.

Сарань - город с населением в порядка 43 тысячи человек в Карагандинской области. В 2024 году он был выведен из категории моногородов в связи с диверсификацией экономики, где «успешно функционирует индустриальная зона».