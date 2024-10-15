Бектенов пообещал привлечь к ответственности виновных в проблемах с новой котельной в Сарани

После решения проблем с центральной котельной в городе Сарани, где без отопления остались больше сотни домов, должностные лица будут привлечены к ответственности, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов. Он также пообещал передать все необходимые материалы в правоохранительные органы.

«В первую очередь это личная ответственность акима города Сарани и отсутствие должного контроля со стороны руководства области. По моему поручению начаты проверки. Все, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону, будут привлечены к ответственности. По результатам будем направлять материалы в правоохранительные органы, если будет установлено наличие халатности, будем принимать меры», - заявил Бектенов.

Он добавил, что после заседания правительства министр энергетики выедет в Сарань с проверкой.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев заверил, что новая котельная уже работает. Он напомнил, что 13 октября из-за неисправности автоматики работа котельной была приостановлена.

«Принято решение подключить резервную котельную. На сегодня работа ведется, вопрос на моем личном контроле», - заключил аким.

Накануне сообщалось, что из-за проблем на новой центральной котельной, которую строили больше 10 лет, без тепла остались 163 дома. Аким города Еркин Баулыков говорил, что к локальным котельным подключили 83 дома, по состоянию на утро понедельника без отопления оставались 85 домов, их обещали подключить к теплоснабжению до конца дня.