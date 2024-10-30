У правительства есть планы на разные уровни понижения цен на нефть, в том числе до $40 за баррель

В таком случае правительство будет определять приоритетные статьи бюджета и сокращать расходы
Правительство Казахстана готово к различным сценариям ухудшения экономики, у него также есть план на случай снижения цен на нефть до $40 за баррель, заявил министр национальной экономики Нурлан Байбазаров во время пленарного заседания в мажилисе.
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