У правительства есть планы на разные уровни понижения цен на нефть, в том числе до $40 за баррель

Правительство Казахстана готово к различным сценариям ухудшения экономики, у него также есть план на случай снижения цен на нефть до $40 за баррель, заявил министр национальной экономики Нурлан Байбазаров во время пленарного заседания в мажилисе.

«Что касается плана B или C, конечно, они есть. Есть сценарий пессимистический — $60 (за баррель - В.), там предусмотрены все расчеты, бюджетные параметры, куда мы будем двигаться», — сказал Байбазаров.

Он заверил, что если цена на нефть будет ниже, тогда правительство «включит план С», он тоже включает конкретные инструменты.

«Мы уже переживали период, когда [нефть] падала до $40 за баррель. В таких случаях правительство предпринимает план антикризисных мер. Мы начинаем приоритизировать расходы, сокращать их и так далее. Главное, поддерживать экономику и резервы государства. В таких случаях будем обсуждать с вами антикризисный план», — пообещал глава Миннацэкономики.

Отметим, что новый прогноз социально-экономического развития Казахстана предусматривает цену на нефть в $75 за баррель. По словам Байбазарова, в ведомстве придерживаются «золотой середины», так как Всемирный банк дает оценки на уровне $89 долларов за баррель в 2025 году, а МВФ — $72.