Задержан предполагаемый лидер ОПГ в Талгаре Хасан Касымбаев

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, он подозревается в причастности к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью и похищению человека в июне 2021 года.

«В июне 2021 года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении гражданина А. задержаны пятеро подозреваемых, которые были осуждены специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области и в настоящее время отбывают наказание в местах лишения свободы. По подозрению в соучастии в вышеуказанных преступных деяниях 2 ноября 2024 года гражданин К. задержан и помещен в изолятор временного содержания», - сообщили в полиции..

Сейчас проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступлений. Материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Хасана Касымбаева называют лидером ОПГ «Хуторские». В соцсетях и СМИ распространилась версия, что именно члены группировки убили в Талгаре 16-летнего Шерзата Полата. В полиции версию об ОПГ отрицают, а Хасан Касымбаев пообещал обратиться в суд для защиты своей репутации.

Напомним, Шерзат Полат был убит в ночь на 4 октября возле продуктового магазина своей семьи. По словам его родственников, это случилось на фоне конфликта из-за банки пива, за которую не хотел платить один из покупателей. Шерзат с дядей заступились за отца подростка, Каржаубая Нурымова, который в ту ночь был за прилавком. Клиент позвал к магазину своих знакомых, они избили подростка и его дядю, а затем нанесли ножевые ранения Шерзату, от которых он скончался.

7 октября родственники подростка собрались в Талгаре и потребовали открытого суда и прозрачного расследования. Каржаубай Нурымов тогда заявил, что дело волокитят.

В ночь на 12 октября неизвестные подожгли дом семьи Шерзата, в котором на момент пожара никого не было. Чтобы предотвратить эскалацию ситуации, МВД ввел в город солдат Нацгвардии. Из-за большого информационного давления и поступающих угроз Нурымов заявил о том, что его семья может покинуть Казахстан.

Первый вице-министр МВД Бауыржан Аленов говорил, что по заявлению потерпевших возбуждено уголовное дело по «угрозе». Всего, по данным МВД, задержаны по делу об убийстве 11 подозреваемых.

После резонансного убийства подростка были освобождены от занимаемых должностей аким города Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев, заместитель прокурора Алматинской области Саян Бакиров, прокурор Талгарского района Ескендир Бекманов, первый заместитель начальника полиции Алматинской области Серик Шалхаров, начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов и начальники нескольких управлений департамента полиции Алматинской области.