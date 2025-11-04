На побережье Каспия обнаружили более 100 мертвых тюленей

Причины гибели устанавливаются
В ходе мониторинга береговой линии Тупкараганского района Мангистауской области от населенного пункта Асан до мыса Баутино обнаружены туши 112 каспийских тюленей, сообщил департамент экологии региона.
