Реконструкцию сквера Алии и Маншук завершат к концу года

Реконструкцию сквера Алии и Маншук в Алматы планируют завершить к концу этого года, сообщили в ответ на запрос «Власти» в акимате Алмалинского района.

В акимате уточнили, что за реконструкцию отвечает управление развития общественных пространств.

«На сегодня завершены основные работы по благоустройству. Полное завершение по договору запланировано до конца текущего года», – также проинформировали в акимате.

Ранее сообщалось, что реконструкция сквера завершится в ноябре, но затем аким Ерболат Досаев пообещал закончить ее к 25 октября – ко Дню Республики. Тем не менее, в этот срок уложиться не получилось.

Реконструкцию сквера Алии и Маншук начала в 2022 году ТОО «Строительная компания “Шах”», но затем в течение полугода фактически не занималась никакими работами. В конце мая 2022 акимат уведомил подрядчика о намерении разорвать договор. Но в начале июня 2023 года компания самовольно приступила к реконструкции, демонтировав асфальт, опоры фонарей, скамейки и урны. В сентябре прошлого года суд удовлетворил иск акимата о расторжении договора. Компания была признана судом недобросовестным участником госзакупок. Сейчас реконструкцией сквера занимается ТОО «КазГидроСпас».

ТОО «Строительная компания “Шах”» работает с 2007 года, у нее неоднократно менялись учредители, сейчас ее единственным владельцем значится Рустем Кайржанулы. Эта же компания была вовлечена в скандал с реконструкцией оранжереи в Ботаническом саду Алматы.

Как писал телеграм-канал Shishkin_like, компания трижды признавалась недобросовестным участником госзакупок, но продолжает получать госконтракты. При этом, по подсчетам канала, в 2022-2023 годах она получила 188 таких контрактов на сумму около 30 млрд. тенге.