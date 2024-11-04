Прокурор попросила суд отказать журналистам, оспаривающим правила аккредитации, в иске к Мининформации

В межрайонном суде по гражданским делам города Астаны завершились судебные прения по коллективному иску девяти журналистов против министерства культуры и информации. Журналисты оспаривают положения нового приказа, запрещающие им распространять информацию от госорганов через любые СМИ, кроме аккредитовавших.

Сергей Уткин, представляющий интересы журналистов, перечислил основные моменты, которые оспаривают журналисты. По мнению юриста, запрет на распространение информации в других СМИ, кроме тех, от которых журналист аккредитовался, противоречит Конституции. Кроме того, он отмечает, что права и свободы гражданина, в том числе распространение информации, могут быть ограничены только законом, а правила аккредитации – это подзаконный акт.

«Министерство посчитало, что журналист обязан получить аккредитацию от всех СМИ, с которыми сотрудничает, но аккредитация – это право, а не обязанность, и ее отсутствие никак не может влиять на распространение официальных сообщений», - также сказал Уткин.

Юрист добавил, что в интернете информация распространяется быстро, и журналист всегда сможет сослаться на другое СМИ, опубликовавшее информацию раньше, что лишает оспариваемый пункт правил смысла. Он также подчеркивает, что отслеживание публикаций аккредитованных журналистов в других СМИ – это дополнительная нагрузка на госорганы и их бюджет. Кроме того, Уткин подчеркнул, что правила фактически вступили в силу и начали использоваться до официального их опубликования.

В своих выступлениях журналисты говорили, что лишение аккредитации за нарушение правил на шесть месяцев – это запрет на профессию.

В прениях также выступила заместитель директора департамента госполитики в области СМИ Анар Мукатаева. Она заявила, что журналисты «путают обычное упорядочивание того или иного процесса с введением цензуры, запретом или ограничением журналистской деятельности».

«Если журналист работает с несколькими СМИ в правовом поле, в соответствии с трудовым законодательством, в чем проблема подать заявление от каждого СМИ?» - сказала она.

Мукатаева также заявила, что разработать типовые правила аккредитации предложили сами представители медиасообщества, но журналисты, участвовавшие в заседаниях, в суде не согласились с этим.

В заключение она сказала, что министерство заинтересовано в развитии отечественной журналистики.

«Просто здесь дело восприятия, и если журналист работает в правовом поле, я не думаю, что он должен эти правила воспринимать как какое-то ограничение или запрет. Ни мы, ни другие госорганы, ни Минюст, который провел госрегистрацию этих правил, не видят нарушений», - сказала она.

Прокурор попросила суд отказать в иске, так как приказ учитывал новый закон и прошел согласование с другими министерствами и с медиасообществом.

Оглашение решения по делу ожидается 11 ноября.