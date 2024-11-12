Нетаньяху подтвердил причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане

Представитель канцелярии израильского премьер-министра Омер Достри подтвердил, что Израиль стоял за серией разрушительных атак на средства связи «Хезболлы» в сентябре, сообщает The Times of Israel .

В воскресенье Биньямин Нетаньяху заявил на заседании кабмина, что высокопоставленные представители министерства обороны и политические деятели выступают против подрыва пейджеров, но он продолжит операцию.

«Операция с использованием пейджера и устранение [лидера «Хезболлы» Хасана] Насраллы были проведены, несмотря на противодействие высокопоставленных чиновников в оборонном ведомстве и ответственных за них лиц в политическом эшелоне», - заявил он, явно намекая на недавно уволенного министра обороны Йоава Галланта.

17 сентября в южных пригородах Бейрута и других оплотах «Хезболлы» по всему Ливану одновременно взорвались тысячи пейджеров. Эта атака и вторая на следующий день, когда взорвались рации, убили 39 человек и ранили более 3 400. Среди раненых был посол Тегерана в Ливане Моджтаба Амани. Представитель «Хезболлы» неделю спустя сообщил Reuters, что атаки вывели из строя 1 500 бойцов группировки из-за полученных ранений, многие ослепли или лишились рук.

Скоординированная атака положила начало эскалации, которая продолжилась убийством почти всех лидеров «Хезболлы», включая генерального секретаря Хасана Насраллу, и ограниченным наземным вторжением Израиля на юг Ливана.

Впоследствии СМИ сообщили, что атака была тщательно спланированной операцией израильской разведки, которая готовилась годами и в ходе которой «Хезболле» удалось обманом заставить купить взломанные устройства.