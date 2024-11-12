Сборы дублированного на казахский язык фильма «Веном: Соңғы би» превысили 48 млн тенге

Кассовые сборы дублированного на казахский язык фильма «Веном: Соңғы би» с 24 октября до сегодняшнего дня составили 48 млн тенге, сообщает компания «Меломан», официальный дистрибьютор студии Disney и Sony в Казахстане и странах Центральной Азии и Закавказья.

Общие кассовые сборы фантастического экшна «Веном: Соңғы би»/«Веном: Последний танец» в Казахстане и странах Центральной Азии и Закавказья составляют рекордные 2,05 млрд тенге или $4,2 млн.

Как сообщает «Меломан», это лучший старт фильма Sony Pictures в Казахстане за последние три года и лучший старт среди фильмов франшизы «Веном».

В Казахстане в большой прокат на казахском языке в этом году успели выйти три анимационных фильма. Первый - фильм Disney и Pixar «Головоломка-2», казахская версия которого собрала в прокате 128 млн тенге и стала самой кассовой среди всех фильмов, дублированных на казахский язык.

Также в большой прокат вышли на казахском языке анимационные фильмы «Гадкий Я 4» студии Illumination Entertainment и «Дикий робот» компании Universal Pictures.

Кроме того, компания «Меломан» опубликовала официальные дублированные трейлеры на казахском и русском языках анимационных фильмов Disney «Моана 2», «Муфаса: Король Лев», которые также выйдут в прокат в этом году.

Во всех случаях все расходы, связанные с созданием казахского дубляжа, полностью покрывали компании-правообладатели.