Сборы дублированного на казахский язык фильма «Веном: Соңғы би» превысили 48 млн тенге

Общие сборы в Казахстане, в странах Центральной Азии и Закавказья составляют рекордные 2 млрд тенге
Кассовые сборы дублированного на казахский язык фильма «Веном: Соңғы би» с 24 октября до сегодняшнего дня составили 48 млн тенге, сообщает компания «Меломан», официальный дистрибьютор студии Disney и Sony в Казахстане и странах Центральной Азии и Закавказья.
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