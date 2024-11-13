Мировые выбросы углекислого газа могут достичь рекордного уровня в 2024 году

Глобальные выбросы углекислого газа, в том числе в результате сжигания угля, нефти и газа, в этом году могут достичь рекордного уровня. Об этом, как сообщает Reuters , говорится в докладе «Глобальный углеродный бюджет», опубликованном в ходе климатического саммита ООН СОР29 в Азербайджане.

Ученые считают, что глобальные выбросы углекислого газа составят 41,6 млрд метрических тонн в 2024 году по сравнению с 40,6 млрд тонн в прошлом году. Причем выбросы от сжигания угля, нефти и газа в 2024 году составят 37,4 млрд тонн, что на 0,8% больше, чем в 2023 году. Остальная часть выбросов – от землепользования, вырубки лесов и лесных пожаров.

«Если не предпринять немедленных и резких сокращений выбросов по всему миру, мы просто сразу же достигнем целевого показателя в 1,5 градуса по Цельсию, преодолеем его и продолжим движение», - заявил ведущий автор исследования Пьер Фридлингштейн, климатолог из Эксетерского университета.

Напомним, что в рамках Парижского соглашения 2015 года страны договорились попытаться остановить рост глобальной температуры более чем на 1,5 градуса по Цельсию, чтобы избежать наихудших последствий изменения климата. Это потребует резкого сокращения выбросов каждый год, начиная с настоящего момента и до 2030 года и далее. Однако выбросы в богатых промышленно развитых странах сокращались, а выбросы в странах с развивающейся экономикой продолжали расти.

Ожидается, что выбросы в США, крупнейшем в мире производителе и потребителе нефти и газа, в этом году сократятся на 0,6%, в то время как выбросы в Европейском союзе должны сократиться на 3,8%. Между тем выбросы в Индии в этом году увеличатся на 4,6% из-за резкого увеличения спроса на электроэнергию, обусловленного экономическим ростом. Выбросы в Китае, который сегодня является крупнейшим в мире источником выбросов и вторым по величине потребителем нефти, должны незначительно увеличиться на 0,2%. А выбросы от международной авиации и судоходства вырастут на 7,8% в этом году, поскольку авиаперевозки продолжают восстанавливаться после падения спроса во время пандемии COVID-19.