Метрополитен Алматы закупит 10 новых составов к открытию третьей очереди первой линии метро

Десять новых электроподвижных составов закупит Метрополитен Алматы до запуска третьей очереди первой линии метро, сообщили в управлении городской мобильности в ответ на запрос «Власти».

«Метрополитеном города Алматы ведутся работы по закупу 10 дополнительных электроподвижных составов до открытия третьей очереди первой линии от станции “Калкаман” до станции “Барлык”», – сообщили в ведомстве.

В начале этого года акимат планировал, что станция «Калкаман» откроется в 2025-2026 годах, обещали, что в тот же период будут строить и станцию «Барлык». Позже стало известно, что ввод в эксплуатацию станции «Калкаман» запланирован на 2026 год. А по станции «Барлык» только разрабатывается ПСД.

Ранее Метрополитен сообщал «Власти», что срок поставки этих составов пока неизвестен. На вопрос о бюджете закупки предприятие также не ответило.

В управлении городской мобильности считают, что Метрополитен не испытывает проблем перевозкой пассажиров в час пик.

Сейчас на балансе метрополитена находятся 15 электроподвижных составов, из них на линии курсирует 11, остальные 4 – в резерве для техобслуживания и ремонта.

По данным Метрополитена на сентябрь, с начала учебного года число пассажиров, использующих метро, увеличилось на 61%, в среднем в будние дни на метро передвигается 91 000 – 105 000 пассажиров в сутки. Интервал движения в часы пик составляет 5 минут 38 секунд.