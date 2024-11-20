Марат Жыланбаев снова объявил голодовку в колонии

Марат Жыланбаев, руководитель инициативной группы по созданию оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!», марафонец и активист, приговоренный в прошлом году к семи годам колонии, вновь объявил голодовку, сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на его адвоката Мейиржана Доскараева.

Адвокат сообщил изданию, что активист отказывается от приема пищи с 13 ноября и жалуется на неудовлетворительные санитарные условия, некачественное питание и отсутствие возможности звонить адвокату и друзьям.

«Азаттык» не смог подтвердить или опровергнуть информацию о голодовке в администрации колонии.

Марат Жыланбаев ранее объявлял голодовку в январе, заявив, что не прекратит ее, пока не будет отменен его приговор. 2 февраля он заявлял о намерении держать ее еще месяц, но прекратил 12 февраля из-за состояния здоровья.

29 ноября 2023 года суд в Астане признал виновным Марата Жыланбаева в участии в «запрещенной организации» и «финансировании экстремистской организации» и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. В июне Верховный суд отказал ему в рассмотрении кассационной жалобы.

В июне этого года Марат Жыланбаев просил срочной встречи с уполномоченным по правам человека Артуром Ластаевым в связи с угрозой опасности от сотрудников учреждения. В опубликованном в Telegram-канале группы «Алға, Қазақстан!» говорилось, что Жыланбаев сообщил своей супруге по телефону, что опасается за свою жизнь, поскольку сталкивается с провокациями и давлением со стороны других осужденных. По его мнению, это делается с целью «добавить ему тюремный срок либо вообще причинить вред здоровью и жизни». По информации адвоката Мейржана Доскараева, Жыланбаев ходил по территории учреждения с плакатом, требуя, чтобы «прекратили его терроризировать».

60-летний Марат Жыланбаев в последние годы выступал с критикой властей и участвовал в акциях протеста.