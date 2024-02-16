Марат Жыланбаев прекратил голодовку в связи с состоянием здоровья

Лидер незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!» Марат Жыланбаев, находящийся в колонии в Степногорске, 12 февраля прекратил голодовку в связи с состоянием здоровья, сообщает Радио «Азаттык» со ссылкой на его адвоката Мейиржана Доскараева.

Активист Амангельды Жахин также сообщил «Азаттыку», что в понедельник, 12 февраля, сторонников Жыланбаева не пустили к нему в колонию, но с ним смогли увидеться его жена и дочь.

«Азаттык» не смог связаться с учреждением, где Жыланбаев отбывает наказание.

Осужденный на семь лет лидер незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!» Марат Жыланбаев объявил голодовку 24 января, заявив, что не прекратит ее, пока не будет отменен его приговор. 2 февраля он заявлял о намерении держать ее еще месяц.

Сообщалось, что Жыланбаев пьет только воду и принимает витамины, совершает ежедневные пробежки по прогулочному дворику и своей камере, а врачи ежедневно проверяют его здоровье.

29 ноября 2023 года суд в Астане признал виновным Марата Жыланбаева в участии в «запрещенной организации» и «финансировании экстремистской организации» и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

60-летний Марат Жыланбаев в последние годы выступал с критикой властей и участвовал в акциях протеста.