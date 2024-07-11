Логистический центр Wildberries в Алматы откроют в 2025 году

Второй такой же центр будет построен в Астане
В Алматы началось строительство логистического распределительного центра Wildberries. Как сообщает пресс-служба правительства, о ходе реализации проекта доложили премьер-министру Олжасу Бектенову, который находится в городе с рабочей поездкой.
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