Логистический центр Wildberries в Алматы откроют в 2025 году

В Алматы началось строительство логистического распределительного центра Wildberries. Как сообщает пресс-служба правительства, о ходе реализации проекта доложили премьер-министру Олжасу Бектенову, который находится в городе с рабочей поездкой.

Площадь логистического центра будет более 100 тыс. кв. м. Здесь планируется создание 4 тыс. рабочих мест.

«Это один из двух реализуемых в нашей стране подобных проектов: второй центр появится в Астане. На текущем этапе в проект уже инвестировано 12,9 млрд тенге. Завершение строительных работ запланировано на 2 квартал 2025 года», - сообщили в правительстве.

Отмечается, что это первый проект Wildberries подобного рода за пределами Российской Федерации. И запуск логистического распределительного центра в Алматы позволит сократить расходы предпринимателей на логистику, расширить ассортимент и увеличить продажи.

В феврале 2023 года аким Алматы Ерболат Досаев подписал меморандум о сотрудничестве с основательницей маркетплейса Wildberries Татьяной Бакальчук, который предусматривает строительство логистического центра в Алматы. Тогда сообщалось, что в строительство компания инвестирует около $100 млн.

Ранее, в 2022 году, компания Wildberries потребовала освободить ее на 30 лет от налогообложения и помочь в строительстве складов для полноценного прихода на рынок Казахстана. Заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров во время брифинга отметил, что предоставлять такие условия им отказались.